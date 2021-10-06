Зеленський у Бабиному Яру: Це місце Господь покинув, а диявол оминає стороною

У Бабиному Яру нацисти розстріляли більше 100 тис. людей, тому у цьому місці важко говорити, дихати і навіть стояти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

– Це місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною, – наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, які жахливі злочини сталися в Бабиному Яру 80 років тому:

– Два прошарки трупів, прошарок землі, знову два прошарки трупів і знову прошарок землі. Над яром день і ніч кружляв літак, шум якого заглушав постріли, але не міг заглушити страшний стогін, який, за словами очевидців, лунав ще кілька днів.

Президент наголосив, що трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного, хто вважає себе людиною.

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