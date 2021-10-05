В конце сентября 1941 года в Бабьем Яре нацисты уничтожили практически все еврейское население Киева – 33 771 человека. В целом за два года оккупации города здесь расстреляли до 100 тыс. человек.

Факты ICTV вместе с историками и специалистами Мемориального центра Холокоста Бабий Яр разбирались, что произошло в Киеве в те трагические дни, как замалчивали эту историю во времена СССР и почему до сих пор возникают проблемы с мемориализацией памяти о погибших.

Что произошло в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 года

29-30 сентября в Бабьем Яре происходили самые массовые расстрелы за годы Второй мировой войны. Около 2,5 тыс. нацистов из карательных подразделений Третьего Рейха за два дня убили около 34 тыс. киевских евреев.

В канун расстрелов, 28 сентября, по Киеву были расклеены 2 тыс. объявлений, в которых предписывалось евреям утром 29 числа быть с вещами и документами на определенном месте. Директор Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе при Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр Андрей Руккас говорит, что текст составлял человек, который был мало связан с Киевом, поскольку указывалась улица Доктеривская, которой не существует, однако было уточнение — у еврейского кладбища.

Фото: Википедия, объявление немецкого командования

В этом объявлении нацисты угрожали смертью тем, кто не придет. Кроме того, среди жителей активно распространялись слухи, что евреев будут куда-то перевозить, возможно, в какой-то специальный лагерь, или обменяют на немецких пленных. Неподалеку от урочища была железнодорожная товарная станция Лукьяновка, что придавало слухам правдоподобия.

— Часто спрашивают, почему люди пришли? Почему не сопротивлялись? Потому что некому было сопротивляться. Взрослых мужчин призвали в Красную армию, значительное количество населения эвакуировали централизованно с различными государственными учреждениями и предприятиями, и часть жителей уехала из города неорганизованно, — объяснил Андрей Руккас. — Поэтому жертвами в основном были женщины, дети, люди старшего возраста, больные и люди с инвалидностью.

В первый день, 29 сентября, было расстреляно около 22 тыс. человек. Тех, кто остался, закрыли в большом гараже танко-ремонтного предприятия, который находился неподалеку. На следующий день было расстреляно еще почти 12 тыс. Однако общее количество убитых в эти дни (33 771 человек) может быть больше, поскольку по свидетельствам выживших, нацисты не регистрировали маленьких детей.

Затем немецкие саперы взорвали склоны Бабьего Яра, чтобы песок засыпал тела, и заставили советских военнопленных разровнять, чтобы скрыть следы преступления.

Фото: Википедия, автор Йоханнес Хеле, Эсэсовец роется в вещах расстрелянных в Бабьем Яру

Это были не последние жертвы Бабьего Яра. Неподалеку в большом противотанковом рве были расстреляны около 20 тыс. военнопленных, здесь также убили советских подпольщиков, украинских националистов, пациентов психбольницы, ромов и еще несколько тысяч обычных киевлян.

В целом в Бабьем Яре было убито от 70 до 100 тыс. человек, две трети из них — евреи.

История забвения

Перед отступлением нацисты уничтожили большую часть следов своих преступлений. В течение августа-сентября 1943 года заключенные Сырецкого лагеря выкапывали трупы, сжигали, пепел рассеивали, смешивали с землей, твердые останки перемалывали.

Приложила руку к забвению этой трагической истории и советская власть.

— После войны действительно была идея построить памятный мемориал, но потом началась борьба с космополитами, и от этой идеи отказались. Бабий Яр решили залить жидкими отходами производства кирпича, засыпать землей, положить сверху плодородный грунт, посадить деревья, проложить улицы и построить дома, — рассказал историк Андрей Руккас.

То есть, если нацистская власть убивала людей, то советская — убивала местность и память о жертвах трагедии. А памятник жертвам Бабьего Яра поставили под давлением общественности только в 1976 году, однако без единого упоминания о том, что две трети жертв убиты по национальному признаку.

Восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра

Очень мало свидетелей дожило до времени, когда они могли об этом свободно говорить. Сейчас же тех, кто были в то время в сознательном возрасте, уже нет в живых — только несколько человек, которые тогда были еще маленькими детьми. И с каждым годом этих людей становится все меньше. Неумолимое время, к сожалению, берет свое.

— Мы завершили хронику Холокоста — это такое научно-справочное издание. Сейчас должен выйти первый том хроники оккупации Киева, вышел сборник документов по Сталиндорфскому еврейскому национальному району, планируется выход сборника документов по Павловской психиатрической больнице, — рассказал историк Андрей Руккас о том, чем сейчас занимается институт.

По его словам, вскоре будет представлено уникальное научное исследование, связанное с нацистскими палачами, которые расстреливали или организовывали эти убийства.

— По понятным причинам внимание уделялось в основном жертвам, о палачах говорилось меньше и, зачастую, в общем плане. Здесь же поименно мы их называем — от генералов до шоферов, — уточнил он.

Мемориальный центр занимается также несколькими исследовательскими проектами. Имена — это полная база данных о жертвах Бабьего Яра. Недавно создали Карту связей, где собираются данные об их потомках, и образовательную онлайн-платформу для интерактивного изучения истории Второй мировой войны — Красная точка памяти.

— Проект Имена работает более двух лет. Информацию собирали десятилетиями различные исследователи, но единого списка жертв не было. Наша команда ученых собрала все базы данных, которые уже были, и архивные документы в один перечень, убрали дубликаты и досконально изучили каждое имя, пытаясь найти в архивах больше информации. На нашем сайте представлено более 28 тыс. имен жертв Бабьего Яра, — рассказала заместитель гендиректора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Фурман.

Карту связей, по ее словам, создали для того, чтобы идентифицировать и найти потомков, которые потеряли своих родственников в Бабьем Яре или во время событий Холокоста в Украине. Это помогает узнавать какие-то новые факты.

Образовательную онлайн-платформу Красная точка памяти запустили в сентябре к 80-й годовщине трагедии. На прошлой неделе она была представлена ​​во время Национального урока памяти о жертвах Бабьего Яра во всех школах страны для учеников 5-11 классов, который провели совместно с Министерством образования и науки.

— Красная точка позволяет детям посмотреть на историю под другим углом, что ее можно изучать не только из книг, но и интерактивным, современным методом. Это платформа, где каждый может добавить воспоминание своей семьи, построить генеалогическое древо, — объяснила Фурман.

Что известно о новых объектах в Бабьем Яру и Мемориале

6 октября к годовщине трагедии откроют мемориальный объект — Кристаллическую стену плача сербской художницы Марины Абрамович. Также ориентировочно к концу года будет представлен Курган памяти, который проектировало берлинское архитектурное бюро SUB.

Объекты создают в рамках строительства первой очереди музейно-мемориального комплекса памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста. В музейный ансамбль войдут также ранее установленные объекты и инсталляции.

— Курган еще в процессе строительства. Его частично используют во время церемонии 6 октября, но открытие планируется в конце года или в начале 2022-го, — уточнил член правления Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Руслан Кавацюк.

Это будет павильон с 3D-моделью Бабьего Яра, напечатанной в размере 1 к 50 со сценами событий, которые происходили 80 лет назад.

Относительно Кристаллической стены плача, он надеется, что работа известной художницы привлечет внимание ценителей ее творчества, и они приедут в Киев, чтобы посмотреть на нее.

— Бабий Яр не известен публично очень широко, хотя это самый массовый расстрел за годы Второй мировой войны. До сих пор он не отмечен соответствующим образом, и то, что самая большая инсталляция за карьеру Абрамович появится в Бабьем Яре, имеет символическое значение, — считает Кавацюк.

Говоря о проекте Музея Холокоста, член правления Мемориального центра отметил, что этот вопрос решается совместно с президентом Владимиром Зеленским и правительством, поскольку в зависимости от того, как будет изменена конфигурация зданий, которые уже находятся на территории, будет приниматься финальное архитектурное решение.

Он будет главным в комплексе музеев. В частности должен быть музей всех жертв Бабьего Яра, ведь здесь расстреливали не только евреев, а также музей Куреневской трагедии, о которой мало что известно.

Архитектурный совет разработал комплексное решение для мемориала, есть планирование, которое уже обнародовали — с точным расположением объектов и музеев. Его также представляли вместе с президентом во время форума Украины 30, а до этого — во время оргкомитета к 80-й годовщине трагедии.

— Мы понимаем сложность проекта, как много он затрагивает групп памяти, которые в течение последних 30 лет постоянно конкурируют за память в Бабьем Яре, ставят различные памятники, между собой никак не согласовывая. Поэтому мы хотели бы вместе с соответствующими госорганами создавать целостно единственный формат, — отметил Кавацюк.

Уроки Бабьего Яра или точка примирения

Вокруг трагедии Бабьего Яра до сих пор идут жаркие дискуссии относительно достойного почитания памяти всех погибших за годы оккупации. Историк Андрей Руккас считает, что не хватает какого-то объединительного начала.

— Я думаю, что мы в конце концов должны достичь консенсуса, поставить точку и достойно почтить память всех людей, которые там погибли. Этот вопрос можно было бы закрыть еще 20 лет назад, построить достойный мемориальный комплекс, сделать качественный музей, поставить мощный памятник, который стал бы мемориальным центром Холокоста в Украине. В Восточной Европе ничего подобного нет, поэтому в этом смысле мы показали бы свою принадлежность к цивилизованному миру, — подчеркнул он.

Руслан Кавацюк, член правления Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, видит в этой трагедии важный урок для всего человечества, поскольку военные конфликты на планете не прекращаются, и убийства под разными предлогами продолжаются.

— Бабьи яры существуют до сих пор в странах мира, где происходят большие военные конфликты и гибнут люди. Сирия, Ирак, Афганистан, Западная Африка. Постоянно продолжаются бабьи яры, поскольку человечество до сих пор не изучило его уроков. Я верю, что это до сих пор актуальная история для всего человечества, — подчеркнул он.

Главной миссией и для себя как украинца, и для Мемориального центра в целом считает создание на территории Бабьего Яра музейного, духовного и художественного пространства, понятного всем людям, независимо от языков, национальностей или вероисповедания.

— Именно поэтому мы привлекаем глобальный талант, не только украинский. Мы хотим создать музей международного масштаба, чтобы это было актуально и для людей в Венесуэле, и для людей в Сирии, в Афганистане или в Китае, — объяснил Кавацюк.

Трагедия Бабьего Яра — часть украинской истории и истории всех народов, проживающих в Украине, а понимание и осознание того, что произошло в этом месте, как отметила Анна Фурман, пробуждает уважение к ближнему и времени, в котором мы живем, демократическим ценностям, которые исповедуем.