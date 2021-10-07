В Украине в четверг, 7 октября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В Украине будут заморозки и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, в большинстве западных и юго-восточных областей будут сильные порывы ветра, которые достигнут 15-20 метров за секунду.

Также ночью 7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе будут заморозки 0-5 °.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, на следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.