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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Заморозки и сильные порывы ветра: в Украине ухудшится погода

Заморозки и сильные порывы ветра: в Украине ухудшится погода

В Украине в четверг, 7 октября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В Украине будут заморозки и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, в большинстве западных и юго-восточных областей будут сильные порывы ветра, которые достигнут 15-20 метров за секунду.

Также ночью 7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе будут заморозки 0-5 °.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Напомним, на следующей неделе в Украину придет циклон. Поэтому 14 октября, на Покров и в День защитников и защитниц Украины, ожидаются сильные дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, дожди будут продолжаться четыре дня — с 12 до 15 октября.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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