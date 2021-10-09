По случаю длительных выходных на День защитников и защитниц Украины Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов.

Так, в западном направлении с 12 по 18 октября будут курсировать поезда:

№217/218 Киев — Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова — 14 и 17 октября);

№239/207 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель — Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№235/236 Киев — Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода — 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы — Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева — 13 и 18 октября);

№207/229 Киев — Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода — 17 октября).

Два дополнительных рейса назначили в восточном направлении. В частности, поезд №254/253 Киев — Запорожье, Мариуполь будет отправляться из столицы 13 октября, а из Мариуполя — 17 октября. Поезд №124/123 Киев — Константиновка будет отправляться из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки — 14 и 17 октября.

В южном направлении назначено четыре дополнительных рейса:

№298/297 Николаев — Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева — 13 октября);

№204/203 Одесса — Киев (из Одессы 12 октября, из Киева — 13 октября);

№298/297 Киев — Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса — Киев (из Одессы 17 октября).

Еще три праздничных маршрута соединят города-миллионники. Это поезд №241/242 Харьков — Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы — 14 и 17 октября), №168/167 Львов — Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября), №211/212 Харьков — Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова — 14 и 17 октября).

Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса — Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы — Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлила маршрут следования поезда № 779/780 Сумы — Киев в Винницу (отправление 14 октября).

Дополнительные выходные в октябре

В октябре украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Государственный праздник и официальный выходной приходится на четверг, 14 октября. Следующий день, 15 октября (пятница), также будет нерабочим. Но его придется отработать в субботу, 23 числа.

Сколько будут отдыхать украинцы в октябре — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Укрзализныця