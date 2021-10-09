З нагоди тривалих вихідних на День захисників і захисниць України Укрзалізниця призначила 15 додаткових потягів.

Так, у західному напрямку з 12 по 18 жовтня курсуватимуть потяги:

№217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);

№239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);

№202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);

№250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).

Два додаткові рейси призначили у східному напрямку. Зокрема, потяг №254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь вирушатиме зі столиці 13 жовтня, а з Маріуполя — 17 жовтня. Потяг №124/123 Київ — Костянтинівка відправлятиметься з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня.

У південному напрямку призначено чотири додаткові рейси:

№298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);

№268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).

Ще три святкові маршрути з’єднають міста-мільйонники. Це потяг №241/242 Харків — Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня), №168/167 Львів — Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня), №211/212 Харків — Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня).

Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначила додаткові рейси потягів №26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжила маршрут прямування потяга № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення 14 жовтня).

Додаткові вихідні у жовтні

У жовтні українців чекають додаткові вихідні з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Державне свято та офіційний вихідний припадає на четвер, 14 жовтня. Наступний день, 15 жовтня (п’ятниця), також буде неробочим. Але його доведеться відпрацювати у суботу, 23 числа.

Скільки відпочиватимуть українці у жовтні – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Укрзалізниця