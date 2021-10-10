Жители Киева за все время заказали более 600 тыс. специальных пропусков, которые будут действовать в общественном транспорте в случае усиления карантина на территории города.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что главная задача городской власти — обеспечить возможность проезда для людей, без которых столица перестанет функционировать.

По состоянию на октябрь 2021 года, электронная система заказа спецпропусков для общественного транспорта работает более двух месяцев.

По данным КГГА, всего зарегистрировались 9 187 компаний. Среди них около 8 090 предприятий подали заявки для своих работников. Только за сентябрь 2021 года заказали 255 863 спецпропусков.

Чтобы заказать специальные пропуска, необходимо зарегистрироваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи и заполнить заявку.

Если ответственные лица примут положительное решение об их предоставлении, тогда следует внести полный список работников, внести их данные и номера карточек для проезда Київ Цифровий.

Решение примут только после объявления об усилении жестких карантинных ограничений, если будет такая необходимость. В КГГА отметили, что пока предпосылок для этого нет.