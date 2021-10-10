Мешканці Києва за весь час замовили понад 600 тис. спеціальних перепусток, які діятимуть у громадському транспорті у разі посилення карантинних обмежень на території міста.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що головне завдання міської влади – забезпечити можливість проїзду для людей, без яких столиця перестане функціонувати.

Станом на жовтень 2021 року, електронна система для замовлення спецперепусток для громадського транспорту працює понад два місяці.

За даними КМДА, загалом зареєструвалися 9 187 компаній. Серед них близько 8 090 підприємств подали заявки для своїх працівників. Лише за вересень 2021 року замовили 255 863 спецперепусток.

Щоб замовити спеціальні перепустки, необхідно зареєструватися у системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнити заявку.

Якщо відповідальні особи ухвалять позитивне рішення про їхнє надання, тоді слід внести повний список працівників, зазначити їхні дані та номери карток для проїзду Київ Цифровий.

Рішення ухвалять лише після оголошення про посилення жорстких карантинних обмежень, якщо буде така необхідність. У КМДА зазначили, що наразі передумов для цього немає.