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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Киеве 13 октября на маршруты не выйдут 172 автобуса – кто будет возить людей

маршрутка

Киевгосадминистрация расторгает договоры с 21 автобусным маршрутом, что курсировали по городу с поддельными документами.

Таким образом с 13 октября на дороги столицы не выйдут 172 маршрутки.

Такое решение приняли по результатам проверки документов департаментом внутреннего финансового контроля КГГА.

– На людях тот факт, что на улицы города не выйдут 172 автобуса, никак не скажется, ведь на эти маршруты направят компенсаторные силы Киевпастранса и других частных перевозчиков, – заверили Факты ICTV в пресс-службе Константина Усова.

Как сообщают в КГГА, на предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные: неверно указывали госномера, пассажировместимость автобусов, период обновления автопарка, информацию об экологичности машин.

Кроме того, на конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие.

Сейчас Коммунальная служба перевозок усилила охрану предприятия, чтобы предупредить провокации и уничтожение еще не проверенных документов.

Пока же аудит продолжается. КГГА призывает Мининфраструктуры и МВД присоединиться к совместным мерам контроля.

23 сентября неизвестные лица повредили лобовое стекло на нескольких новых автобусах Volvo, курсирующих по столичному маршруту №150.

Первый случай произошел на остановке Кирилловская церковь, второй – на конечной остановке 150-го маршрута, по ул. Милославской.

Источник: Константин Усов

Фото: Константин Усов

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