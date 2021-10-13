Украина – одна из немногих стран мира, обладающих природными ресурсами для развития виноградарства и виноделия.

Украинцы могут похвастаться и собственными уникальными сортами: площади виноградников, которые являются результатом работы отечественных селекционеров, достигают 15%.

Однако для того, чтобы эти сорта стали настоящей визитной карточкой страны, необходимы государственная финансовая поддержка и развитие законодательства, считает президент НААН, академик Ярослав Гадзало.

7-8 октября в Центре культуры вина Шабо в Одесской области при участии представителей власти, бизнеса, ученых, а также международных партнеров из Польши состоялась Международная конференция по рассмотрению проблемных вопросов виноградарско-винодельческой отрасли Украины.

http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/7158/

Мероприятие посетили первый заместитель главы Минагрополитики Тарас Высоцкий, руководители Одесской и Николаевской ОГА Сергей Гриневецкий и Виталий Ким, руководитель Западнопоморского воеводства (Польша) Ольгерд Геблевич и директор корпорации Укрвинпром Владимир Кучеренко.

А также основатель компании SHABO Важа Иукуридзе, представитель Ассоциации крафтовых виноделов Украины Эдуард Городецкий, ректор Одесского национального технологического университета Богдан Егоров, президент НААН Украины Ярослав Гадзало и другие.

Ярослав Гадзало: сорта селекции Института Таирова могут стать визитной карточкой украинского виноделия / 3 фотографии

В приветственном слове президент НААН отметил, что виноградарство и винодельческая отрасль являются прибыльными и бюджетообразующими, поэтому это направление в Украине имеет значительные перспективы для развития.

— Далеко не везде можно выращивать виноград, а Украина имеет для этого ресурсы. В частности, на юге и западе страны. Я рад, что у нас довольно популярны как небольшие виноградники, так и крупные предприятия. Значительное количество людей в мире употребляет виноград, продукцию виноделия, широко изготавливают соки и детское питание, – подчеркнул ученый.

Он также напомнил, что площади промышленных виноградников, заложенных отечественными сортами, являются результатом плодотворной работы селекционеров в Украине.

Сейчас эти площади составляют около 13-15% занятых территорий. В то же время среди них доля насаждений, заложенных сортами селекции Института виноградарства и виноделия имени Таирова, достигает более 90%.

Президент НААН отметил, что этот результат – достаточно весомый, учитывая консервативность отрасли в отношении классического ассортимента сортов технического направления использования.

По мнению академика, технические сорта отечественной селекции, в частности селекции института Таирова, должны стать визитной карточкой украинского виноделия.

— Сорта оттуда сохраняют высокий уровень устойчивости к болезням грибной этиологии, одновременно обладая эксклюзивностью вкуса и аромата, в частности, становясь основой для создания вин, – отметил он.

Президент НААН также акцентировал внимание на том, что успех отечественных научных разработок и восстановление материально-технической базы невозможны без государственной финансовой поддержки.

Кроме того, развитие отрасли виноградарства и виноделия требует определенных законодательных инициатив. В совершенствовании нормативной базы принимают активное участие и ученые учреждений НААН.

Во время обсуждений и обмена опытом с польскими коллегами участники конференции очертили четкое видение проблем отрасли. По итогам мероприятия готовится обращение к парламентариям, которых призывают внести в законы ряд изменений, призванных привести отечественное законодательство в соответствие с европейскими нормами и практиками.