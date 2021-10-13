Україна – одна з небагатьох країн світу, яка володіє природними ресурсами для розвитку виноградарства та виноробства.

Українці можуть похвалитись і власними унікальними сортами: площі виноградників, які є результатом роботи вітчизняних селекціонерів, сягають 15%.

Однак для того, щоб ці сорти стали справжньою візитівкою країни, необхідна державна фінансова підтримка й розвиток законодавства, вважає президент НААН, академік Ярослав Гадзало.

7-8 жовтня у Центрі культури вина Шабо на Одещині за участі представників влади, бізнесу, науковців, а також міжнародних партнерів із Польщі відбулася Міжнародна конференція з розгляду проблемних питань виноградарсько-виноробної галузі України.

http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/7158/

Захід відвідали перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький, очільники Одеської та Миколаївської ОДА Сергій Гриневецький та Віталій Кім, маршалок Західнопоморського воєводства (Польща) Ольгерд Геблевич та директор корпорації Укрвинпром Володимир Кучеренко.

А також засновник компанії SHABO Важа Іукурідзе, представник Асоціації крафтових виноробів України Едуард Городецький, ректор Одеського національного технологічного університету Богдан Єгоров, президент НААН України Ярослав Гадзало та інші.

Ярослав Гадзало: сорти селекції Інституту Таїрова можуть стати візитівкою українського виноробства / 3 фотографии

У вітальному слові президент НААН наголосив, що виноградарство та виноробна галузь є прибутковими й бюджетотвірними, відтак цей напрямок в Україні має значні перспективи для розвитку.

– Далеко не всюди можна вирощувати виноград, а Україна має для цього ресурси. Зокрема, на півдні та заході країни. Я радий, що в нас доволі популярні як невеличкі виноградники, так і великі підприємства. Значна кількість людей у світі вживає виноград, продукцію виноробства, широко виготовляють соки та дитяче харчування, – підкреслив науковець.

Він також нагадав, що площі промислових виноградників, закладених вітчизняними сортами, є результатом плідної роботи селекціонерів в Україні. Наразі ці площі становлять близько 13-15% зайнятих територій.

Водночас серед них частка насаджень, закладених сортами селекції Інституту виноградарства та виноробства імені Таїрова, сягає понад 90%.

Президент НААН відзначив, що цей результат – досить вагомий із огляду на консервативність галузі у відношенні до класичного асортименту сортів технічного напряму використання.

На думку академіка, технічні сорти вітчизняної селекції, зокрема селекції Інституту Таїрова мають стати візитівкою українського виноробства.

– Сорти звідти зберігають високий рівень стійкості до хвороб грибної етіології, одночасно володіючи ексклюзивністю смаку й аромату, зокрема, стаючи основою для створення вин, – зазначив він.

Президент НААН також акцентував увагу на тому, що успіх вітчизняних наукових розробок і відновлення матеріально-технічної бази неможливі без державної фінансової підтримки.

Крім того, розвиток галузі виноградарства та виноробства потребує певних законодавчих ініціатив. У вдосконаленні нормативної бази беруть активну участь і науковці установ НААН.

Під час обговорень та обміну досвідом із польськими колегами учасники конференції окреслили чітке бачення проблем галузі. За підсумками заходу готується звернення до парламентарів, яких закликають внести до законів низку змін, покликаних привести вітчизняне законодавство у відповідність до європейських норм і практик.