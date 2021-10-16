Без дождей и с заморозками: какой будет погода в Украине 17 октября

В воскресенье, 17 октября, на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков.

Во всех областях страны синоптики прогнозируют прохладную погоду, а в западных областях ночью будут заморозки.

Днем столбик термометра поднимется от +10 в северных областях до +17 – в западных и южных. Ночью холоднее всего будет на западе – 0, а теплее – на юге – до +9 по Цельсию.

Подробнее о прогнозе погоды в регионах Украины на 17 октября, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях Украины ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Днем воздух прогреется от +10 до +14, а ночью будет от 0 до +3.

В центральных регионах также осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется от +11 до +13, а ночью похолодает от +2 до +4 по Цельсию.

На севере также ожидается солнечная погода. Днем будет от +10 до +12, а ночью – +2 – +4.

В восточных областях будет сухо с переменной облачностью. Днем термометры покажут + 11 — +26, а ночью – от +5 до +8 градусов.

На юге будет ненамного теплее, чем в других регионах. Днем воздух нагреется до отметок от +13 до +17 градусов, а ночью – от +5 до +9.

Киевлян ожидает солнечная погода. Днем столбик термометра в украинской столице покажет от +10 до +12, а ночью похолодает до отметок +2 — +4.