Погода в Украине на Покрову Пресвятой Богородицы, 14 октября, преимущественно будет сухой, без осадков. Однако ночи в четверг будут стабильно холодными.

Такой прогноз погоды на Покрову озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, 14 октября практически на всей территории Украины будут отсутствовать существенные осадки, придет потепление. А вот в субботу, 16 октября, возможны местами умеренные дожди.

Более того, как объясняет Птуха, в конце недели и на выходные будет больше солнечных прояснений, ведь в Украину придет очередной антициклон. Он недостаточно активен, но внесет свои коррективы в погоду.

Однако некоторые области может затронуть несколько иной циклон, который принесет дожди.

— Юго-западные области и Одесскую может затронуть другой циклон. Там в субботу возможные небольшие осадки, — объясняет синоптик.

Как отмечает Птуха, этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом, но погода на праздник порадует солнцем.

Однако хоть погода будет более спокойной и солнечной, но температура фактически будет такой же, как на прошлой неделе — ночи будут холодные, иногда будет около 0 градусов, а днем ​​+12…+14.

В то же время погода в Карпатах на этой неделе будет значительно холоднее. Столбики термометров и ночью, и днем ​​поднимутся только до -2…+5 градусов.

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Во вторник, среду и частично четверг в этом регионе будет пасмурно, возможен дождь с мокрым снегом.

Но с четверга, 14 октября, в Карпатах также будет преимущественно без осадков и солнечно. На выходные погода будет налаживаться.

Отметим, что погода на этой неделе будет несколько неожиданной и изменчивой. Температура воздуха днем ​​будет колебаться на уровне +9 — +14, ночью похолодает до 0.

Подробный прогноз погоды в Украине на неделю — с 11 по 15 октября смотрите в нашем материале.