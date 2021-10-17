Поиски продолжались два дня: на Афоне найдены пропавшие украинцы

На горе Афон нашли двух украинцев, пропавших два дня назад.

Полиция проводила поисково-спасательную операцию с пятницу, 15 октября.

Украинские паломники отправились в монастырь и потерялись. В воскресенье правоохранители нашли их возле скита, который принадлежит монастырю Великая Лавра.

По предварительным данным, украинцы находятся в хорошем состоянии. Их жизни ничто не угрожает.

По словам полиции, паломники отделились от группы, состоящей из восьми человек. Они не смогли выйти на нужную дорогу из-за плохих погодных условий. В выходные на горе был густой туман.

Другие участники экспедиции сообщили о пропаже соотечественников в полицию. Поисково-спасательная операция началась в тот же вечер.

Украинцев искали 14 полицейских, восемь пожарных и монахи. Поиски увенчались успехом лишь через два дня.

Источник: Ekathimerini