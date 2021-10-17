Пошуки тривали два дні: на Афоні знайдено зниклих українців

На горі Афон знайшли двох українців, які зникли два дні тому.

Поліція проводила пошуково-рятувальну операцію з п’ятниці, 15 жовтня.

Українські паломники вирушили до монастиря та загубилися. У неділю правоохоронці знайшли їх біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра.

За попередніми даними, українці перебувають в гарному стані. Їхньому життю ніщо не загрожує.

За словами поліції, паломники відділилися від групи, яка складалась з восьми осіб. Вони не змогли вийти на потрібну дорогу через погані погодні умови. У вихідні на горі був густий туман.

Інші учасники експедиції повідомили поліцію про зникнення співвітчизників. Пошуково-рятувальна операція почалася того ж вечора.

Українців шукали 14 поліцейських, вісім пожежних та ченці. Пошуки успішно завершилися лише через два дні.

Джерело: Ekathimerini.