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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Маршрутка раскололась пополам: в Киеве произошла автокатастрофа

ДТП

В Киеве возле станции метро Лесная произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере два человека, еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в социальной сети Facebook. По предварительным данным, на Броварском проспекте столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

В салоне маршрутки находились пассажиры. На большой скорости легковушка врезалась в транспортное средство, после чего он улетел в столб и раскололся.

Сейчас неизвестно точное количество пострадавших в результате ДТП. По данным СМИ, звук удара можно было услышать даже на станции метро Черниговская (расстояние между ней и Лесной более 1 км).

На месте аварии работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и медики. Сейчас движение на этой части автодороги затруднено.

По предварительным данным, водитель автобуса находился за рулем в трезвом состоянии. Несколько пассажиров получили травмы, один мужчина имеет перелом ноги.

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Фото: Depositphotos

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