В зоне проведения Операции объединенных сил оккупанты в который раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

По данным Оперативно-тактической группировки Схід, наши защитники получили осколочные ранения. Украинским воинам оказали первую медицинскую помощь.

Бойцов транспортировали в лечебное учреждение. Медицинские работники оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяя запрещенное минского договоренностями вооружение.

Враг обстрелял несколько населенных пунктов. Среди них — Золотое-4, Красногоровка, Екатериновка, Новолуганское, Новозвановка, Луганское, Лебединское, Новоселовка Вторая, Зайцево.

Боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, артиллерии калибра 100 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.