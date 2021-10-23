У зоні проведення Операції об’єднаних сил окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранено двох українських військових.

За даними Оперативно-тактичного угруповання Схід, наші захисники дістали осколкові поранення. Українським воїнам надали першу медичну допомогу.

Бійців транспортували до лікувального закладу. Медичні працівники оцінюють їхній стан здоров’я як задовільний.

За даними штабу ООС, за минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ворог обстріляв декілька населених пунктів. Серед них – Золоте-4, Красногорівка, Катеринівка, Новолуганське, Новозванівка, Луганське, Лебединське, Новоселівка Друга, Зайцеве.

Бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм та 120 мм, артилерії калібру 100 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.