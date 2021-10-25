Медучреждения будут получать газ на условиях бюджетных организаций — решение Кабмина

Компания Нафтогаз Трейдинг будет поставлять природный газ медицинским учреждениям государственной и коммунальной собственности на условиях бюджетных организаций.

Соответствующее решение одобрил Кабинет министров. Оно закреплено распоряжением правительства №1295-р от 23 октября.

Согласно документу, к медучреждениям государственной собственности относятся казенные предприятия и государственные учреждения. К медучреждениям коммунальной собственности — коммунальные некоммерческие предприятия, муниципальные учреждения, общие коммунальные учреждения.

По информации СМИ, таким образом Кабмин разрешил Нафтогазу не требовать от государственных и коммунальных медучреждений возмещения убытков за уклонение от заказанных объемов потребления газа, а также оплаты штрафных санкций за небалансы.

В то же время условия договора поставки Нафтогазом газа бюджетным учреждениям и организациям предусматривают конечную цену 16,554 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и транспортировкой) на период до декабря 2022 года включительно.

30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей был подписан тарифный меморандум. Он предусматривает сдерживание цен на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Согласно документу, правительство выделит субвенцию местным общинам на покрытие части расходов предприятий теплокоммунэнерго для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов.