Медустанови отримуватимуть газ на умовах бюджетних організацій – рішення Кабміну

Компанія Нафтогаз Трейдинг постачатиме природний газ медичним закладам державної та комунальної власності на умовах бюджетних організацій.

Відповідне рішення погодив Кабінет міністрів. Воно закріплене розпорядженням уряду №1295-р від 23 жовтня.

Згідно із документом, до медустанов державної власності належать казенні підприємства і державні установи. До медзакладів комунальної власності – комунальні некомерційні підприємства, комунальні установи, спільні комунальні установи.

За інформацією ЗМІ, у такий спосіб Кабмін дозволив Нафтогазу не вимагати від державних та комунальних медустанов відшкодування збитків за ухилення від замовлених обсягів споживання газу, а також оплати штрафних санкцій за небаланси.

Водночас умови договору постачання Нафтогазом газу бюджетним установам і організаціям передбачають кінцеву ціну 16,554 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ та транспортуванням) на період до грудня 2022 року включно.

30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад було підписано тарифний меморандум. Він передбачає стримування цін на тепло та гарячу воду для населення під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Згідно із документом, уряд виділить субвенцію місцевим громадам на покриття частини витрат підприємств теплокомуненерго для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів.