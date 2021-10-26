По факту обстрела жилых домов в Гранитном Донецкой области Офис генпрокурора начал досудебное расследование.

Уголовное производство было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители сообщили, что утром 26 октября незаконные вооруженные формирования РФ осуществили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района.

В ходе обстрела были повреждены шесть жилых домов. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

Санкция ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.

Боевики обстреляли жилые дома в Гранитном — прокуратура возбудила дело / 4 фотографии

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, двое украинских военнослужащих пострадали. В результате обстрела боевиков один наш воин получил огнестрельное ранение, еще один защитник подорвался на взрывном устройстве врага.

Сейчас наши военные находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья обоих оценивают как удовлетворительное.