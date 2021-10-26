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Вікторія Гірко |

Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу

обстріл гранітного

За фактом обстрілу житлових будинків у Гранітному Донецької області Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування.

Кримінальноме провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці повідомили, що вранці 26 жовтня незаконні збройні формування РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району.

Під час обстрілу було пошкоджено шість житлових будинків. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

Санкція ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України передбчає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 12 років.

Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу
Бойовики обстріляли житлові будинки у Гранітному – прокуратура порушила справу / 4 фотографии

За минулу добу російсько-окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу ООС, двоє українських військовослужбовців постраждали. Унаслідок обстрілу бойовиків один наш воїн дістав вогнепальне поранення, ще один захисник підірвався на вибуховому пристрої ворога.

Наразі наші військові перебувають у лікувальному закладі, їм надають необхідну медичну допомогу.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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