Ситуация на Донбассе: двое раненых военных, четыре нарушения режима тишины

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, двое украинских военнослужащих пострадали. В результате обстрела боевиков один наш воин получил огнестрельное ранение, еще один защитник подорвался на взрывном устройстве врага.

В настоящее время наши военные находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья обоих оценивают как удовлетворительное.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников возле нескольких населенных пунктов. Среди них – Каменка, Пески, Золотое-4, Гранитное.

Враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, артиллерии калибра 122 мм.

В Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата (вероятнее всего, Орлан-10) с пересечением линии столкновения.

В штабе ООС отметили, что российско-оккупационные войска в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских защитников для поддержания напряжения.