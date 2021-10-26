В базе уже более 170 человек: в Украине в тестовом режиме запустили реестр педофилов

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока он работает в тестовом режиме, поэтому пользоваться им можно будет со временем.

Но по состоянию на сегодня в нем уже есть данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Наполняет реестр педофилов Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда. Перед внесением в этот список изучают личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после наказания информация о них хранилась в этой базе данных.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая объяснила, что введение реестра педофилов – один из элементов цифровизации. При его создании и запуске изучался опыт США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших тюремных систем.

По словам Елены Высоцкой, такой реестр сможет обезопасить, например, учебные заведения, лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу.

В то же время министр юстиции добавила, что сейчас существует много нормативных препятствий по наполнению реестра. В частности, нельзя осужденного по определенной статье человека внести в такой реестр, пока не будет решения суда, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

Но в Министерстве юстиции надеются, что в скором времени у Украины будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно будет использовать.