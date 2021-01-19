В ближайшее время в Украине могут заработать технологии, благодаря которым правоохранители смогут определять потенциально опасные аккаунты в соцсетях еще до первых публикаций их владельцев.

Об этом в ходе международной конференции Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

— В мире уже умеют определять экстремистов в соцсетях еще до того, как они сделали свои первые посты или публикации. Ученые Украины также предложили подход к проверке достоверности персональных данных пользователей социальных сетей, — отметила Татьяна Ковальчук.

Благодаря этому правоохранители смогут определять гипотетических педофилов, киберпреступников, кибербуллеров, манипуляторов.

Кроме того, спикер рассказала о случаях интернет-мошенничества и ущерба от них в Украине.

— Нацполицией за 2019 и 2020 годы выявлено более 1,7 тыс. интернет-мошенничеств. 86 млн грн — сумма нанесенного ущерба. В то же время размер убытков в 2020 году увеличился по сравнению с 2019-м в два раза, — добавила Татьяна Ковальчук.

Как защититься от киберпреступников

Украинцы часто становятся жертвами преступников, действующих через интернет.

Мошенники похищают деньги с карточек и оформляют кредиты.

Как защититься от интернет-мошенников, читайте на Фактах ICTV.