У базі вже понад 170 осіб: в Україні у тестовому режимі запустили реєстр педофілів

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що він працює у тестовому режимі, тому користуватися ним можна буде лише з часом.

Але станом на сьогодні у ньому вже є дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Наповнює реєстр педофілів Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду. Перед внесенням у цей список вивчають особові справи засуджених за аналогічні злочини, щоб навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних.

Заступник міністра юстиції Олена Висоцька пояснила, що запровадження реєстру педофілів – один із елементів цифровізації. Під час його створення та запуску вивчався досвід США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих в’язничних систем.

За словами Олени Висоцької, такий реєстр зможе убезпечити, наприклад, навчальні заклади, лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу.

Водночас міністр юстиції додала, що наразі є багато нормативних перепон щодо наповнення реєстру. Зокрема, не можна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду, в якій прямо буде передбачено внесення даних про таку особу в реєстр.

Але у Міністерстві юстиції сподіваються, що незабаром Україна матиме цивілізований, ефективний, працюючий реєстр, який можна буде використовувати.