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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Общественный транспорт в красных зонах: как работает и нужны ли Covid-сертификаты

транспорт карантин

В красную зону карантина с каждым днем ​​попадает все больше областей. В регионах, где устанавливают этот уровень эпидопасности, действуют усиленные карантинные ограничения.

Согласно постановлению Кабмина №1236, общественный транспорт в красной зоне работает в обычном режиме. Требование одно – количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест. Все пассажиры должны быть в масках.

Но местные власти могут вводить дополнительные ограничения для городских троллейбусов, автобусов, трамваев, маршруток и метро, ​​если этого требует эпидситуация в регионе.

В то же время общественный транспорт межобластного сообщения курсирует со строгими ограничениям. Теперь все водители, экипаж самолетов и пассажиры должны иметь:

  • Covid-сертификат (о полном курсе вакцинации для красной зоны или о получении одной дозы для желтой зоны);
  • отрицательный ПЦР или экспресс-тест на антиген (действуют 72 часа).

Эти требования касаются любых путешествий между областями самолетами, поездами и автобусами.

Но эти правила не касаются городского и внутриобластного транспорта — поездок в пределах города или одной области, если дополнительные ограничения не вводили местные власти.

Также эти правила не распространяются на детей младше 18 лет. Дети от 12 лет должны использовать в общественном транспорте защитные маски.

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Красная зона в Киевской области — как добраться на работу в Киев

С 30 октября красная зона карантина начнет действовать на территории Киевской области. В регионе запретят:

  • проведение массовых мероприятий;
  • работу кафе, ресторанов, ТРЦ;
  • работу непродовольственных рынков и магазинов;
  • работу спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;
  • работу учреждений культуры.

Но эти правила не будут касаться заведений, работники и посетители которых имеют зеленый Covid-сертификат о вакцинации (то есть о получении двух доз вакцины).

Ограничения для общественного транспорта в красной зоне действуют только для перевозок между областями. Поэтому Covid-сертификат о вакцинации не нужен для того, чтобы доехать из населенных пунктов Киевской области в Киев.

Он может понадобиться при условии, что местные власти примут соответствующее решение.

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Общественный транспорт в красных зонах

Сейчас в красную зону карантина входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

С 30 октября в красную зону попадут еще семь областей, а именно Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Во всех этих регионах действуют общие ограничения для общественного транспорта. Они предусматривают, что количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест. Водитель и пассажиры должны быть в защитных масках.

Отдельные правила ввели в Мелитополе Запорожской области. В транспорт пускают только пассажиров, которые могут предоставить отрицательный ПЦР или антиген-тест, справку о вакцинации или Covid-сертификат, справку о выздоровлении от коронавируса.

Штрафы за нарушение карантина

Штраф в размере от 170 до 255 грн полицейские выписывают за проезд без маски в транспорте.

За отсутствие Covid-сертификата или отрицательного теста в межобластных автобусах предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. Ответственность за отсутствие этих документов в межрегиональных автобусах несут сами пассажиры.

Ответственность за наличие сертификата вакцинации или теста при поездках поездами или самолетами возлагается на перевозчиков.

Фото: УНИАН

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