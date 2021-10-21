Не пускают в вагоны и тестируют на вокзалах: как в Украине работают новые карантинные правила

С сертификатом о Covid-вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус: отныне это обязательное условие для пассажирских перевозок между областями.

Распространяются новые правила на автобусы, поезда и самолеты. Они касаются и пассажиров, и водителей, однако не касаются несовершеннолетних. Документы пассажиров проверяют при посадке, могут это делать и во время движения. А тех, кто нарушает правила, не будут допускать к поездке.

Также с сегодняшнего дня прямо на вокзалах можно будет сделать быстрый тест на антиген и вакцинироваться.

В городах Украины люди реагируют на новые правила по-разному.

Например, утром на центральном автовокзале Харькова, откуда ежедневно в регионы отправляются полторы сотни автобусов, на один из рейсов не пустили мужчину. Что вместе с билетом нужно иметь также документ о вакцинации или отрицательный тест, большинство пассажиров этого рейса знали, поскольку ехали за границу в Чехию. В то же время в автобус не пустили мужчину, который должен был выйти в Полтаве.

– В кассу, взял билет. Мне даже не сказали, что нужна вакцинация, чтобы попасть в автобус. Это ограничивает права людей: вакцина не должна быть обязательной, — считает пассажир Дарис Галушко.

Вакцинированными или протестированными на Covid-19 с сегодняшнего дня должны быть и все водители. Именно они ответственны за проверку нового перечня документов. Они и выслушивают претензии.

– Проверяем обязательно, без тестов не берем, — рассказал один из водителей в Харькове, добавив, что люди реагируют по-разному – некоторые с пониманием, а некоторые возмущаются.

В Днепре не мог выехать автобус до Угледара. Водитель о нововведениях не знал и отказался проверять пассажиров: мол, не имеет права. Из-за этого пришлось привлекать сотрудника автовокзала. После этого двое пассажиров никуда не поехали.

– Мне сказали: водитель не имеет права проверять. Меня сейчас “пошлют” подальше… Да ничего они (новые правила, — Ред.) не дают, просто издеваются над людьми и все. Ну скажите: к чему я здесь? — объяснил свою позицию водитель Александр.

Новые правила передвижения между областями касаются не только автобусов и маршруток, но и железной дороги.

На вокзале Львова в одном из поездов Интерсити почти не было пассажиров: вагоны были заполнены на 20%. Многие накануне просто отменили поездки.

Проверку документов осуществляют проводники и стюарды. Они рассказали, что как должны выглядеть справки о вакцинации от Covid-19, им показали, а как отличить их от подделок – пока нет.

– В основном садятся с сертификатами. С ПЦР-тестами людей может пять село. Мы смотрим дату, подписи, чтобы все было проверено. Еще не выдали нам такую штуку, чтобы проверить, действителен ли он или нет, — рассказала проводница Анна Щербина.

На железнодорожном вокзале Киева не обошлось без конфликтов: кое-кто о нововведениях не знал. Один из пассажиров возмущался, что потеряет билеты. Кроме того, в один из поездов не впускали 74-летнюю пассажирку. Женщина была в отчаянии: рассказывала, что на тест у нее денег нет, а прививку не делает, поскольку опасается ухудшения самочувствия.

– А что я буду делать: на вокзале лежать на скамейке?.. Пенсионер, который живет на 1900 грн, и я еще должна отдать 350 грн за этот тест, хотя они говорили, что это будет бесплатно, — жаловалась пассажирка Екатерина Кашенова.

Чтобы избежать подобных инцидентов, на десяти вокзалах Украины уже заработали пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Уже сделали полтысячи экспресс-тестов на антиген. В Киеве наблюдались очереди.

– Один тест был положительным. К сожалению, мы не уполномочены запрещать что-то клиенту, мы можем только проинформировать его, — отметила менеджер по работе с клиентами лаборатории Наталья Масюкова.

Тестированию есть и бесплатная альтернатива: на семи вокзалах развернули пункты вакцинации. Привили уже сотню пассажиров по всей стране. Через 30 минут уже можно идти на посадку.

В Укрзализныце говорят, что с начала суток уже дважды вызывали полицию, потому что в вагоны проникали пассажиры без сертификатов о вакцинации. Более десяти человек еще на вокзалах не допустили в вагоны.

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