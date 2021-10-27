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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Смертельное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

Смертельное ранение: на Донбассе погиб украинский военный

За эти сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным штаба ООС, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Наши защитники выразили искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Российские боевики вели огонь возле ряда населенных пунктов. Среди них – Гранитное, Луганское, Новотошковское, Новолуганское, Лебединское, Широкино.

Враг применил артиллерии калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе ООС отметили, что возле Гранитного наемники РФ сбросили неизвестные взрывные устройства с помощью беспилотного летательного аппарата.

Наши защитники контролируют ситуацию в зоне Операции объединенных сил, отражают врага и сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Минобороны

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