Погода на 30 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В субботу, 30 октября, погода в Украине будет теплее, чем в течение недели. Температура повысится на несколько градусов.

По данным Укргидрометцентра, столбики термометра в выходные будут достигать от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Средняя температура в Украине будет держаться на уровне от +11 до +13 градусов. В частности, на юге – от +12 до +14, на востоке – от +10 до +12, в центре – от +11 до +13, на севере – от +11 до +13, на западе – от +13 до +13 15, местами может быть от +15 до +17.

В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода. Скорость ветра на территории будет достигать 5-10 м/с. Синоптики призывают украинцев одевать теплые вещи, в частности, шапку.

Ночью столбики термометра значительно опустятся, местами в столице может быть от +3 до +5 градусов по Цельсию.