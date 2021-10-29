Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Усилится ветер, но без дождей: какой будет погода в Украине 30 октября

Усилится ветер, но без дождей: какой будет погода в Украине 30 октября

В субботу, 30 октября, погода в Украине будет теплее, чем в течение недели. Температура повысится на несколько градусов.

По данным Укргидрометцентра, столбики термометра в выходные будут достигать от +12 до +14 градусов по Цельсию.

Погода на 30 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Средняя температура в Украине будет держаться на уровне от +11 до +13 градусов. В частности, на юге – от +12 до +14, на востоке – от +10 до +12, в центре – от +11 до +13, на севере – от +11 до +13, на западе – от +13 до +13 15, местами может быть от +15 до +17.

Погода на 30 октября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Киеве днем ​​ожидается солнечная и ветреная погода. Скорость ветра на территории будет достигать 5-10 м/с. Синоптики призывают украинцев одевать теплые вещи, в частности, шапку.

Ночью столбики термометра значительно опустятся, местами в столице может быть от +3 до +5 градусов по Цельсию.

Читайте
Местами до +17: прогноз погоды в Украине на последние выходные октября (карта)

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка