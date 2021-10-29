Погода на 30 жовтня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 30 жовтня, погода в Україні буде теплішою, ніж протягом тижня. Температура підвищиться на декілька градусів.

За даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра на вихідних сягатимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм.

Дощів чи опадів в цей день не очікується, однак значно посилиться вітер у всіх областях України. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +11 до +13 градусів. Зокрема, на півдні – від +12 до +14, на сході – від +10 до +12, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +11 до +13, на заході – від +13 до +15, подекуди може бути від +15 до +17.

У Києві вдень очікується сонячна та вітряна погода. Швидкість вітру на території сягатиме 5-10 м/с. Синоптики закликають українців одягати теплі речі, зокрема, шапку.

Вночі стовпчики термометра значно опустяться, подекуди у столиці може бути від +3 до +5 градусів за Цельсієм.