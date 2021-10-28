Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Местами до +17: прогноз погоды в Украине на последние выходные октября (карта)

собака в листі осінню, Джек Рассел

Антициклон Rozamunde, который зашел в Украину еще в начале недели, будет диктовать погоду и в последние выходные октября.

В субботу, 30 октября, синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью – плюсовая температура, только на юго-западе могут быть небольшие заморозки до -1.

Максимальные +17 ожидаются на Закарпатье, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах на Западе Украины – от +12 до +15.

В северных, центральных и южных областях +12 +14, на Востоке +10 +13.

В Киеве без осадков, ночью +3 +5, днем до 14 градусов тепла.

Погода 30 жовтня 2021

В воскресенье, 31 октября, осадки не ожидаются, ночью местами возможны заморозки.

Днем почти на всей территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +14.

Только в восточных областях будет немного прохладнее, преимущественно +10 +12.

В столице в последний день октября будет сухо, ночью +3 +5, днем 14 выше нуля.

Погода 31 жовтня 2021

Синоптик Наталья Диденко в целом прогнозирует сравнительно теплую погоду, но будет немного досаждать порывчастый ветер.

Читайте
Когда в Украине переводят часы на зимнее время в 2021 году

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка