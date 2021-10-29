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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Выключите соцсети – включите мозг: Зеленский призвал украинцев вакцинироваться

Володимир Зеленський

Единственный путь для преодоления мощной волны коронавируса – это вакцинация. Об этом заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе президент Владимир Зеленский.

– Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться, на сегодняшний день – это не страшилки, а единственное решение, – отметил глава государства.

Зеленский также обратился к местным властям с просьбой акцентировать внимание на этой теме, поскольку вакцин достаточно, но есть проблемы с организацией самого процесса вакцинации населения.

В Совете нацбезопасности и обороны считают, что за антивакцинной пропагандой в Украине стоит Россия, поскольку обнаружили немало российских Telegram-каналов, распространяющих фейки, чтобы снизить уровень вакцинации среди украинцев, хотя в самой РФ и даже на оккупированных территориях Донбасса рассказывают о необходимости прививки.

Поэтому в СНБО также призывают не верить мифам и вакцинироваться, поскольку в начале ноября количество смертей от коронавируса в Украине может достигать тысячи в сутки.

Фото: Офис президента

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