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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Вимкніть соцмережі – увімкніть мозок: Зеленський закликав українців вакцинуватися

Володимир Зеленський

Єдиний шлях для подолання потужної хвилі коронавірусу – це вакцинація. Про це заявив на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади в Одесі президент Володимир Зеленський.

– Я дуже прошу, щоб ми з вами вимкнули соцмережі саме з цього питання та увімкнули мозок. Треба вакцинуватися, на сьогодні – це не страшилки, а єдине рішення, – наголосив глава держави.

Зеленський також звернувся до місцевої влади з проханням акцентувати увагу на цій темі, оскільки вакцин достатньо, але є проблеми з організацією самого процесу вакцинації населення.

У Раді нацбезпеки і оборони вважають, що за антивакцинною пропагандою в Україні стоїть Росія, оскільки виявили чимало російських Telegram-каналів, які поширюють фейки, щоб зменшити рівень вакцинації серед українців, хоча в самій РФ і навіть на окупованих територіях Донбасу розповідають про необхідність щеплення.

Тому у РНБО також закликають не вірити міфам і вакцинуватися, оскільки на початку листопада кількість смертей від коронавірусу в Україні може сягнути тисячі за добу.

Фото: Офіс президента

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