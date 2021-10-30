В ночь с субботы 30 октября на воскресенье 31 октября Украина перейдет с летнего времени на зимнее.

Жители страны должны будут в 4.00 утра перевести стрелки хронометров на час назад, что позволит поспать на час подольше.

При этом, на современных смартфонах, ноутбуках и умных часах время переводится автоматически.

Впервые часы перевели в Великобритании в 1908 году ради экономии электроэнергии. В Украине эту процедуру ввели в 1981 году. В 2011 и 2021 годах переход на зимнее и летнее время хотели отменить, однако инициатива так и не прижилась.

Запреты до и после перевода часов

Врачи не рекомендуют употреблять алкогольные напитки, колбасы, а также жаренные блюда до и после перевода часов.

Для ускорения адаптации к новому биоритму, в первые две недели рекомендуется четко контролировать повседневный рацион.