PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Польза не доказана: Стефанчук призвал отменить перевод часов

На заседании Согласительного совета первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал проголосовать за законопроект, которым отменяется сезонный перевод стрелок часов в Украине.

руслан стефанчук

Украина в ночь с 27 на 28 марта должна перейти на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Стефанчук считает, что польза от ежегодного перехода не доказана.

— Давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украины от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред — очевиден, — обратился нардеп к коллегам.

Соответствующий проект Стефанчук зарегистрировал в Верховной Раде еще в октябре 2020 года.

Читайте
Переход на летнее и зимнее время в Украине могут отменить - законопроект

В 2021 году переход на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 марта в 3.00 на один час вперед.

Украина дважды в год переводит стрелки часов. Это объясняют экономическими и экологическими факторами.

В то же время перевод привычного распорядка приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.

Источник: Верховная Рада

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка