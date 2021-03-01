На заседании Согласительного совета первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал проголосовать за законопроект, которым отменяется сезонный перевод стрелок часов в Украине.

Украина в ночь с 27 на 28 марта должна перейти на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Стефанчук считает, что польза от ежегодного перехода не доказана.

— Давайте проголосуем законопроект №4201 и избавим Украины от этого ежегодного перехода, польза от которого не доказана, а вред — очевиден, — обратился нардеп к коллегам.

Соответствующий проект Стефанчук зарегистрировал в Верховной Раде еще в октябре 2020 года.

В 2021 году переход на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 марта в 3.00 на один час вперед.

Украина дважды в год переводит стрелки часов. Это объясняют экономическими и экологическими факторами.

В то же время перевод привычного распорядка приводит к тому, что большинство людей чувствуют себя усталыми и страдают от нарушений сна.