Национальный оператор почтовой связи Укрпочта намерен разыграть 1 млн грн (призы в размере от 1 тыс. грн, до 50 тыс. грн) между сотрудниками, которые вакцинировались против коронавируса.

В компании объяснили, что таким образом предприятие хочет мотивировать работников проходить плановую иммунизацию против Covid-19.

– За последнюю неделю в Укрпочте вакцинировались 2,5 тыс. сотрудников. Надеюсь, что с финансовой мотивацией количество вакцинированных значительно возрастет, – рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, в настоящее время около трети работников компании сделали прививку против коронавируса.

Смелянский отметил, что Укрпочта в дальнейшем будет делать все для того, чтобы сотрудники предприятия вакцинировались, поскольку это касается здоровья людей.

В компании напомнили, что граждане могут иммунизироваться в отделениях Укрпочты на территории всей Украины. В настоящее время действуют временные пункты Covid-вакцинации, в которых получить прививку могут все желающие.