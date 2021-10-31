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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Укрпошта розіграє між вакцинованими співробітниками 1 млн грн

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Національний оператор поштового зв’язку Укрпошта має намір розіграти 1 млн грн (призи у розмірі від 1 тис. грн, до 50 тис. грн) між співробітниками, які вакцинувалися проти коронавірусу.

У компанії пояснили, що таким чином підприємство хоче мотивувати працівників проходити планову імунізацію проти Covid-19.

– За останній тиждень в Укрпошті вакцинувалися 2,5 тис. співробітників. Сподіваюся, що з фінансовою мотивацією кількість вакцинованих значно зросте, – розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, наразі близько третини працівників компанії зробили щеплення проти коронавірусу.

Смілянський зазначив, що Укрпошта надалі робитиме все для того, щоб співробітники підприємства вакцинувалися, оскільки це стосується здоров’я людей.

У компанії нагадали, що громадяни можуть імунізуватися у відділеннях Укрпошти на території всієї України. Наразі діють тимчасові пункти Covid-вакцинації, в яких отримати щеплення можуть всі охочі.

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Джерело: Укрпошта

Фото: Pexels

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