К очной форме обучения после дистанционки киевские школы смогут вернуться, когда стабилизируются или снизятся показатели заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, отметив, что пока таких показателей еще нет.

— Ограничение общения коллектива детей со взрослыми, а это более 900 тыс. учеников и педагогов, позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе мы будем наблюдать за показателями, а дальше уже примем решение о возможном переходе на обычное очное обучение, – объяснил он.

С 1 ноября в Киеве начала действовать красная зона карантина. До 31 октября для киевских школьников длились каникулы. А с 1 по 8 ноября столичных учеников перевели на дистанционное обучение.

Тем временем детские сады продолжают свою работу в привычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Высшие учебные заведения Киева также перешли на дистанционное обучение.

Также в Киеве действует ряд других карантинных ограничений. В частности, воспользоваться общественным транспортом можно при условии, что у пассажира есть Covid-сертификат (желтый или зеленый), отрицательный результат теста на коронавирус (подойдет ПЦР или тест на антиген), который действует только 72 часа, или справка о выздоровлении от Covid-19.