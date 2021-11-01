До очної форми навчання після дистанційки київські школи зможуть повернутися, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, зазначивши, що наразі таких показників ще немає.

– Обмеження спілкування колективу дітей з дорослими, а це понад 900 тис. осіб учнів та педагогів, дасть можливість знизити поширення епідемії в Києві. Тому цього тижня ми будемо спостерігати за показниками, а далі вже ухвалимо рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання, – пояснив він.

З 1 листопада у Києві почала діяти червона зона карантину. До 31 жовтня для київських школярів тривали канікули. А з 1 до 8 листопада столичних учнів перевели на дистанційне навчання.

Тим часом дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Вищі навчальні заклади Києва також перейшли на дистанційну освіту.

Також у Києві діє низка інших карантинних обмежень. Зокрема, скористатися громадським транспортом можна за умови, що у пасажира є Covid-сертифікат (жовтий або зелений), негативний результат тесту на коронавірус (підійде ПЛР або тест на антиген), який діє лише 72 год, або довідка про одужання від Covid-19.