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Вікторія Гірко |

Рубан розповів, коли київські школярі повернуться до очної форми навчання

школа

До очної форми навчання після дистанційки київські школи зможуть повернутися, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, зазначивши, що наразі таких показників ще немає.

– Обмеження спілкування колективу дітей з дорослими, а це понад 900 тис. осіб учнів та педагогів, дасть можливість знизити поширення епідемії в Києві. Тому цього тижня ми будемо спостерігати за показниками, а далі вже ухвалимо рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання, – пояснив він.

З 1 листопада у Києві почала діяти червона зона карантину. До 31 жовтня для київських школярів тривали канікули. А з 1 до 8 листопада столичних учнів перевели на дистанційне навчання.

Тим часом дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Вищі навчальні заклади Києва також перейшли на дистанційну освіту.

Також у Києві діє низка інших карантинних обмежень. Зокрема, скористатися громадським транспортом можна за умови, що у пасажира є Covid-сертифікат (жовтий або зелений), негативний результат тесту на коронавірус (підійде ПЛР або тест на антиген), який діє лише 72 год, або довідка про одужання від Covid-19.

Фото: Depositphotos

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