Як UNIT.City допомагає розвиватися резидентам – розповідь засновника парку Василя Хмельницького

Унікальний проект першого інноваційного парку UNIT.City поставив нові тренди зі створення екосистем для бізнесу. Чому UNIT.City збирає на своїй території найкращі компанії і які умови для них створює, розповів засновник парку Василь Хмельницький у новому випуску Big money з Євгеном Черняком.

Василь Хмельницький впевнений, основа будь-якої сучасної екосистеми – це багато різноманітних сервісів.

Головна мета інноваційного парку UNIT.City – акцентувати увагу на невеликих резидентах, нехай навіть це будуть компанії з п’яти осіб. Але, завдяки крутим сервісам парку, невеликі бізнеси можуть стрімко зрости.

– Людина або компанія, які працюють в UNIT.City, повинні отримати стільки сервісів, щоб вони росли швидше, ніж на ринку, – підкреслює Хмельницький.

Так, наприклад, на території UNIT.City розташувалася найбільша в Україні лабораторія швидкого прототипування.

Раніше, щоб виготовити прототип, українським компаніям потрібно було звертатися до китайських лабораторій, чекати три місяці, а потім платити мито, щоб завезти прототип у країну. Зараз все можна зробити в сучасній лабораторії на території інноваційного парку. Скористатися цим сервісом можуть не тільки резиденти, але і всі охочі.

Крім цього UNIT.City акцентує на навчанні резидентів. На території є бізнес-школа, стартап-центр і промисловий акселератор. Стартапи, наприклад, не тільки безкоштовно навчають, а й допомагають знайти інвестора.

– Ми платформа для всієї країни, не тільки для резидентів UNIT.City. Тиждень тому тут був пітчинг, 10 стартапів отримали від Євросоюзу по €75 тис., але з UNIT.City було тільки два стартапи, – каже Хмельницький.

У випуску Big money Василь Хмельницький підкреслює, що UNIT.City допомагає рости не тільки компаніям, які розробляють технології, а й українським виробництвам. Для цього в парку створили промисловий акселератор.

– Якщо ти виготовляєш ванни, табуретки, уперся і не можеш далі вийти на новий рівень, ти приходиш до нас. Ми аналізуємо твої помилки, даємо тобі розумні гроші й підштовхуємо. До нас прийшли хлопці, які роблять алюмінієві сходи, зараз вони вже виросли подвійно, – ділиться успіхами проекту Хмельницький.

Україні потрібно створювати умови для розвитку талантів, щоб розумна молодь перестала виїжджати за кордон у пошуках можливостей, а бачила їх тут. За словами Хмельницького, це і є головна мета інноваційного парку. Ще 5-7 років, і її вдасться втілити сповна.

Розширене інтерв’ю Василя Хмельницького про UNIT.City в Big money за посиланням https://youtu.be/oOLShSSVc-E.