У найближчі тижні в Україні очікується стабілізація ситуації з коронавірусом, оскільки почали давати ефект обмеження червоної зони карантину, що запроваджена вже в 15 областях та Києві.

Про ситуацію з коронавірусом в Україні поінформував сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки у Запорізьку область прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Минулий і цей тиждень ми всі бачимо антирекорди. Ми переконані, що цього і наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що запроваджено 15 червоних зон у 15 областях. І вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють карантинні обмеження, – наголосив Шмигаль.

Голова уряду також нагадав про необхідність вакцинації проти Covid-19. Він закликав місцеву владу в областях виконувати поставлені завдання зі щеплення населення та створювати для цього необхідну інфраструктуру.

– Ми абсолютно переконливо очікуємо стабілізації і в подальшому покращення ситуації із захворюваністю. Але без вакцинації ми розуміємо, що пандемію здолати неможливо, – заявив Шмигаль.

За даними прем’єра, близько 95% людей, які захворіли на коронавірус, були невакциновані. Серед пацієнтів у реанімаціях – менше 1% вакцинованих.

– Тобто Covid-19 перетворився на пандемію невакцинованих. Вакциновані люди хворіють украй рідко, і якщо хворіють, то в легкій формі, – додав Шмигаль.

Зараз до червоної зони карантину входять: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та м. Київ.

Як розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, у Міністерстві охорони здоров’я очікують спаду захворюваності на коронавірус ближче до кінця листопада.

За минулу ж добу Covid-19 було підтверджено у 19 455 осіб (з них 1 263 дитини і 339 медпрацівників). Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померли 700 осіб.