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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Первый день локдауна в Киеве: полиция составила 234 админпостановления

патрульна поліція карантин

За первый день введения красной зоны в Киеве, 1 ноября, столичная полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных ограничений.

В общей сложности правоохранители за первые сутки локдауна проверили 244 объекта хозяйственной деятельности и составили 18 админпротоколов, а также проверили 482 общественных транспортных средства.

В транспорте было больше всего нарушений – составлено 20 админпротоколов и вынесено 234 админпостановления.

Карантинні перевірки у Києві

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн. Размер наказания определяет суд.

Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. По предварительным прогнозам, жесткий локдаун продлится примерно месяц. Это будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом в столице, которая пока отрицательная, заявил вчера мэр Киева Виталий Кличко.

Полный перечень ограничений в Киеве после перехода в красную зону – в материале.

Источник: Нацполиция

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