За перший день запровадження червоної зони у Києві, 1 листопада, столична поліція здіснила 726 перевірок дотримання карантинних обмежень.

Загалом правоохоронці за першу добу локдауну перевірили 244 об’єкти господарської діяльності й склали 18 адмінпротоколів, а також перевірили 482 громадських транспортних засоби.

У транспорті було найбільше порушень – складено 20 адмінпротоколів та винесено 234 адмінпостанови.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

Київ з 1 листопада перейшов до червоної зони карантину. За попередніми прогнозами, жорсткий локдаун триватиме приблизно місяць. Це залежатиме від динаміки захворюваності на коронавірус у столиці, яка поки що негативна, заявив учора мер Києва Віталій Кличко.

Повний перелік обмежень у Києві після переходу в червону зону – в матеріалі.