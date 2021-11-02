Дистанционное обучение для всех столичных школьников ввели, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в городе.
На такой вынужденный шаг власти столицы пошли, прислушавшись к рекомендациям врачей, говорит заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондрыивский.
По его словам, сейчас в Киеве заполняемость коек с кислородом составляет 72%.
– В столице стремительно растет количество заболеваний Covid-19, среди которых очень много тяжелых случаев. В то же время медики считают, что это еще не пик заболеваемости, – говорит Валентин Мондриевский.
Показатель вакцинации столичных работников образования составляет более 90%. Общее количество вакцинированных в городе – вдвое меньше.
– Это риск не просто заболеть, но и попасть в больницу в тяжелом состоянии. Медики бьют тревогу, призывая вакцинироваться и наконец разорвать цепь заболеваемости. Чтобы остановить эпидемию, мы должны руководствоваться опытом и логикой, а не эмоциями, – считает Валентин Мондрыивский.
Заместитель мэра Киева предполагает, что одна-две недели таких ограничений поможет преодолеть стремительное распространение болезни и избежать более серьезного локдауна, когда придется остановить общественный транспорт.
– Конечно, мы понимаем, что дистанционное обучение для детей 1-4 классов – это, в первую очередь, проблема для их родителей, которые работают. Есть соответствующая петиция, которая набрала необходимое количество голосов, – добавляет Валентин Мондрыивский.
Но, несмотря на это, заместитель главы КГГА призывает руководителей предприятий и владельцев бизнеса, где работают родители школьников, с пониманием отнестись к внедрению в школах дистанционного обучения.
К слову, Валентин Мондриевский напомнил им, что городские власти пошли навстречу бизнесу, снизив тарифы на аренду коммунального имущества.
Источник: Валентин Мондриевский
Фото: Валентин Мондриевский