Дистанционное обучение для всех столичных школьников ввели, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в городе.

На такой вынужденный шаг власти столицы пошли, прислушавшись к рекомендациям врачей, говорит заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондрыивский.

По его словам, сейчас в Киеве заполняемость коек с кислородом составляет 72%.

– В столице стремительно растет количество заболеваний Covid-19, среди которых очень много тяжелых случаев. В то же время медики считают, что это еще не пик заболеваемости, – говорит Валентин Мондриевский.

Показатель вакцинации столичных работников образования составляет более 90%. Общее количество вакцинированных в городе – вдвое меньше.

– Это риск не просто заболеть, но и попасть в больницу в тяжелом состоянии. Медики бьют тревогу, призывая вакцинироваться и наконец разорвать цепь заболеваемости. Чтобы остановить эпидемию, мы должны руководствоваться опытом и логикой, а не эмоциями, – считает Валентин Мондрыивский.

Заместитель мэра Киева предполагает, что одна-две недели таких ограничений поможет преодолеть стремительное распространение болезни и избежать более серьезного локдауна, когда придется остановить общественный транспорт.

– Конечно, мы понимаем, что дистанционное обучение для детей 1-4 классов – это, в первую очередь, проблема для их родителей, которые работают. Есть соответствующая петиция, которая набрала необходимое количество голосов, – добавляет Валентин Мондрыивский.

Но, несмотря на это, заместитель главы КГГА призывает руководителей предприятий и владельцев бизнеса, где работают родители школьников, с пониманием отнестись к внедрению в школах дистанционного обучения.

К слову, Валентин Мондриевский напомнил им, что городские власти пошли навстречу бизнесу, снизив тарифы на аренду коммунального имущества.

Источник: Валентин Мондриевский

Фото: Валентин Мондриевский