Дистанційне навчання для всіх столичних школярів запровадили, щоб зупинити стрімке розповсюдження коронавірусу в місті.

На такий вимушений крок влада столиці пішла, дослухавшись до рекомендацій лікарів, говорить заступник голови Київської міськадміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, нині в Києві заповнюваність ліжок із киснем становить 72%.

– У столиці стрімко зростає кількість захворювань на Covid-19, серед яких дуже багато важких випадків. Водночас медики вважають, що це ще не пік захворюваності, – говорить Валентин Мондриївський.

Показник вакцинації столичних працівників освіти становить понад 90%. Загальна кількість вакцинованих у місті – вдвічі менша.

– Це ризик не просто захворіти, а й потрапити до лікарні в тяжкому стані. Медики б’ють на сполох, закликаючи вакцинуватися та врешті розірвати ланцюг захворюваності. Аби зупинити епідемію, ми маємо керуватися досвідом і логікою, а не емоціями, – вважає Валентин Мондриївський.

Заступник мера Києва припускає, що один-два тижні таких обмежень допоможе подолати стрімке розповсюдження хвороби та уникнути більш серйозного локдауну, коли доведеться зупинити громадський транспорт.

– Звісно, ми розуміємо, що дистанційне навчання для дітей 1-4 класів – це, у першу чергу, проблема для їхніх батьків, що працюють. Є відповідна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів, – додає Валентин Мондриївський.

Та, попри це, заступник голови КМДА закликає керівників підприємств та власників бізнесу, де працюють батьки школярів, із розумінням поставитися до запровадження в школах дистанційного навчання.

До слова Валентин Мондриївський нагадав їм, що міська влада пішла назустріч бізнесу, знизивши тарифи на оренду комунального майна.

Джерело: Валентин Мондриївський

Фото: Валентин Мондриївський