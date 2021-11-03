Инвесторов отпугивает привычная для Украины схема трудоустройства через систему ФЛП. Когда IТ-компании будут иметь альтернативу в виде Дія City, с предложенными в ее рамках гиг-контрактами, они смогут выстраивать прозрачную и понятную иностранным инвесторам структуру привлечения специалистов.

Об этом написал в своей колонке для украинского издания руководитель налогово-юридической практики EY в Украине Владимир Котенко. По его словам, это должно привлечь иностранные инвестиции в Украину.

Чтобы запустить режим Дія City, вдобавок к рамочному законопроекту нужно еще принять налоговый, а также ряд подзаконных актов, считает Котенко.

В текущей версии налогового законопроекта зафиксированы следующие налоговые ставки для работников — резидентов Дія City: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%, военный сбор – 1,5%, единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от одной минимальной зарплаты.

— Для тех, кто привлекал ФЛП-упрощенцев, общая нагрузка возрастет несущественно – планируется прибавить только 1,5% военного сбора, – отметил Котенко.

По его словам, для тех, кто практиковал неофициальные трудовые отношения, появится мощный стимул к легализации, ведь предложенное в Дія City налогообложение абсолютно приемлемо.

– Режим Дія City практически нивелирует выгоды теневого трудоустройства, – написал специалист.

Согласно текущей редакции налогового законопроекта, резиденты смогут выбирать корпоративный налог: на прибыль по ставке 18% или на выведенный капитал (СНО) по ставке 9%.

В то же время компании, которые выберут ПнВК, будут иметь лимиты на сотрудничество с ФЛП: ожидается, что выплаты плательщикам единого налога, которые будут превышать 50% расходов компании (в 2024 году), а начиная с 2025 года – 20% расходов, будут облагаться ПнВК.

— Однако у меня есть большое сомнение, что у компаний будет потребность в масштабном использовании ФЛП-модели, ведь условия в Дія City привлекательны, – написал Котенко.

По прогнозам эксперта, у налогового законопроекта есть все шансы на прохождение. И государственные деятели, и представители IТ хотят закрепить конкурентные преимущества отрасли, которые обеспечили бы ее рост и более понятное для инвесторов регулирование.

Дія City – специальный правовой и налоговый режим для IТ-компаний, который должен заработать в начале 2022 года. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, благодаря Дія City Украина может стать крупнейшим IТ-хабом в Восточной Европе.