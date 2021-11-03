Експерт Ernst&Yong Володимир Котенко розповів про податки в Дія City

Інвесторів відлякує звична для України схема працевлаштування через систему ФОПів. Коли ІТ-компанії матимуть альтернативу у вигляді Дія City, із запропонованими в її рамках гіг-контрактами, вони зможуть вибудовувати прозору та зрозумілу іноземним інвесторам структуру залучення фахівців.

Про це написав у своїй колонці для українського видання керівник податково-юридичної практики EY в Україні Володимир Котенко. За його словами, це має привабити іноземні інвестиції в Україну.

Щоб запустити режим Дія City, на додачу до рамкового законопроекту потрібно ще ухвалити податковий, а також низку підзаконних актів, вважає Котенко.

У поточній версії податкового законопроекту зафіксовані такі податкові ставки для працівників – резидентів Дія City: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 5%, військовий збір – 1,5%, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від однієї мінімальної зарплати.

— Для тих, хто залучав ФОПів-спрощенців, загальне навантаження зросте несуттєво – планується додати тільки 1,5% військового збору, – зауважив Котенко.

За його словами, для тих, хто практикував неофіційні трудові відносини, з’явиться потужний стимул до легалізації, адже запропоноване в Дія City оподаткування є абсолютно прийнятним.

— Режим Дія City практично нівелює вигоди тіньового працевлаштування, – написав фахівець.

Згідно з поточною редакцією податкового законопроекту, резиденти зможуть обирати корпоративний податок: на прибуток за ставкою 18% чи на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

Водночас компанії, які оберуть ПнВК, матимуть ліміти на співпрацю з ФОПами: очікується, що виплати платникам єдиного податку, які перевищуватимуть 50% витрат компанії (у 2024 році), а починаючи з 2025 року – 20% витрат, оподатковуватимуться ПнВК.

— Проте в мене є великий сумнів, що у компаній буде потреба у масштабному використанні ФОП-моделі, адже умови в Дія City є привабливими, – написав Котенко.

За прогнозами експерта, податковий законопроект має всі шанси на проходження. І державні діячі, і представники ІТ хочуть закріпити конкурентні переваги галузі, які б забезпечили її зростання та більш зрозуміле для інвесторів регулювання.

Дія City – це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-компаній, який має запрацювати на початку 2022 року. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдяки Дія City Україна може стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі.