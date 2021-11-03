Як розпочати власну справу: екскурсійні польоти

Юлія Савченко – мама двох дітей. Працювала нянею. Молода жінка дуже любить рідну Херсонщину і прагне, щоб цей край і всю Україну полюбили інші, тож започаткувала свою оригінальну справу – екскурсійні польоти у реальному часі за допомогою квадрокоптера та окулярів DJI Goggles.

Усе почалося з курсів, які запропонували пройти у місцевому центрі зайнятості. Це був тренінг Міжнародної організації праці, який фінансував данський уряд. За підсумками можна було виграти грант на власну справу. Юлія Савченко, не маючи в той час роботи, спробувала себе. Із 90 людей грант тоді виграли всього четверо, і Юлія стала однією з них.

– З нами ділились буквально покроково, як створити свій бізнес, як знайти клієнтів, як свій продукт просувати, як порахувати собівартість, скільки брати за послуги, щоб бізнес виходив рентабельним. Уже після завершення проекту нас навчали SMM. Дізналася багато речей та інструментів, про які навіть не підозрювала. Тобто пояснили фактично, як зробити бізнес під ключ, – пригадує Юлія.

Пов’язати власну туристичну справу саме із квадрокоптером підказав чоловік. І жінка взялася за роботу і на тренінгу, і поза ним.

Грант на $3 тис. витратила на обладнання. Квадрокоптер коштував 58 тис. грн, окуляри – 20 тис. грн. За умовами гранту, всі мали відкрити ФОП. Тому, ще до того, як придбати обладнання, Юлія стала фізичною особою-підприємцем.

– Батарея, окуляри, квадрокоптер, намет від сонця, столик. Усе це придбала за кошти гранту. Коли обирала безпілотник, пріоритетом була якість. В інтернеті все ретельно вивчала. Бо є квадрокоптери і за 1 тис. грн, а є й за $20 тис. Все залежить від дальності польоту, маневреності та якості зображення. Обрала оптимальний варіант – наш квадрокоптер знімає якісно, маневрений та добре тримається в повітрі. Окулярів набагато менший вибір, тому визначитися було нескладно, – розповідає Юлія.

Ідея – в тому, що квадрокоптер підіймається в небо, дуже високо, це може бути до півкілометра.

– Він знімає відео з цієї висоти на камеру 4К (це дуже хороша камера) і транслює це зображення через Wi-Fi в окуляри, які може надягнути будь-хто. Можна летіти в будь-який бік, побачити дуже багато. Це як google-карти, але в реальному часі. Якщо чесно, я не натрапляла на такі ідеї раніше. Крім того, якщо ви повертаєте голову, квадрокоптер реагує і повертається так само, – пояснює Юлія Савченко.

На одній батареї пристрій літає до 30 хвилин. Батарейок дві, тобто політ може тривати і годину. Дальність польоту квадрокоптера – до 7 км. За допомогою однієї батареї Юлія може запропонувати політ на 10 хвилин трьом людям.

– Першими клієнтами були друзі, знайомі. І, звісно, пропонувала спробувати безкоштовно. Хтось казав, що оптимально окуляри тримати на голові 10 хвилин. Бо п’яти замало, а 15 – забагато. Ще одна клієнтка підказала, де саме можна було б політати. Таким чином моя власна фокус-група мені допомогла зрозуміти, який продукт я маю пропонувати. Я вирішила, що оптимальна тривалість польоту – 10 хвилин. І в ідеалі польоти мають відбуватися над історичними або цікавими місцями. Я порахувала, що одна людина літає 10 хвилин, тобто за годину можна взяти 5-6 клієнтів, – зауважує Юлія Савченко.

Перший клієнт, який заплатив гроші, з’явився за тиждень. Серед послуг, які сьогодні надає Юлія Савченко: екскурсії, весільні фотозйомки, знімання нерухомості для продажу. Особливою популярністю користується послуга Сертифікат на політ.

– Це переважно сезонний бізнес. Найбільше клієнтів – із квітня до жовтня. Усе залежить від погоди. У сніг, дощ та в сильний вітер не полетиш. Якщо за перший місяць у мене було близько 4 тис. доходу (це чистими, без податків), то у літній період виходить 10-12 тис. (так само чистими), а восени – 5-6 тис. Податок фіксований – 1,2 тис. грн плюс 5% від доходу, – зазначає Юлія.

Вартість 5-хвилинного польоту – 150 грн, 10 хвилин – 180 грн. Якщо хочеш годину політати – діють знижки.

– Насправді те, що роблю я – доволі унікальна послуга. Бо у кого є гроші на квадрокоптер, купують для власних потреб. Мало хто може дозволити собі таку техніку, як наша. Таких екскурсій, як у мене, немає ніде. Тому конкурентів у Херсоні у мене нема, – зізнається Юлія.

Юлія Савченко радить усім, хто хоче спробувати себе у новій справі, не боятися. На її переконання, потрібно спробувати, і обов’язково щось вдасться.

– Насправді Україна – розкішна країна, особливо наш Херсонський край. У нас ріки, море поряд, багато сонця, дешеві та смачні продукти. Необхідно популяризувати той край, де ти живеш. От є грецька міфологія, італійські макарони. А що є українське? Начебто нам і показати нема чого. Але це не так. У нас прекрасна країна. Треба знайти свою унікальність, щоб усі знали, що Україна – це сонце, Україна – це кавун, Україна це багато-багато іншого. Треба про себе заявляти, – вважає Юлія.

Квадрокоптери як інструмент для розвитку туризму почали особливо активно використовуватися за останні три роки, констатує Сергій Підмогильний, експерт з екотуризму, координатор мережі GreenWays Ukraine.

Він теж власник квадрокоптера. Каже, сьогодні вони надають дуже широкий спектр послуг, але в туризмі це насамперед для промо.

– Люди ідуть в похід і беруть квадрокоптер. Під час сплавів, під час велосипедних прогулянок, піших походів – будь-яка активність зараз часто супроводжується зйомками з дронів. Дрони наразі використовують для промо – і професійного, і любительського. Сьогодні і вибір техніки є великий, дуже широкий діапазон. Є квадрокоптери, які мають вагу менш ніж 250 грамів, з ними можна подорожувати в різні країни світу. Є важчі, більші – для професійної зйомки. Але менших і доступніших цілком достатньо для того, аби зняти промо для соцмереж. Зараз збільшується дальність польотів, тривалість роботи батарей, тому цей інструмент дуже активно використовують, – розповідає Сергій Підмогильний.

Водночас квадрокоптери у сфері туризму використовують і як спосіб прокладання маршруту.

– Ми використовуємо дрони для досліджень. Є місця, де ми хочемо прокласти лінійні маршрути, інфраструктуру розставити. Ми піднімаємо дрон і краще розуміємо локацію. Також є дуже багато туристичних конкурсів, де є тематична номінація з аерозйомки. Взагалі аерозйомка вельми приваблива, і фотографу дуже складно, майже неможливо досягнути такого ракурсу, який має квадрокоптер, – наголошує експерт з екотуризму.

Сьогодні в Україні – досить лояльна політика щодо використання квадрокоптерів. Дрони вагою до 20 кг можна використовувати без сповіщення спеціальних органів. Однак польоти (а відповідно, і зйомки) заборонені поблизу аеропортів, над військовими об’єктами, над стратегічними та інфраструктурними об’єктами, над великим скупченням людей.

Тож така лояльна політика лише сприяє використанню цієї техніки з метою популяризації різних туристичних місць.