Отсутствие прививки от Covid-19 не является основанием для увольнения сотрудника с работы. Такого работника могут только отстранить.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.

Так, с 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о перечне профессий, производств и организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Как объяснил Дегнера, даже если работник уклоняется от прививки, работодатель не имеет права его увольнять.

– Хочу развеять миф о том, что непрохождение обязательной профилактической вакцинации – это основание для увольнения. То есть работодатель не имеет права увольнять работника, отказавшегося или уклоняющегося от обязательной прививки, — подчеркнул Дегнера.

Он призвал граждан, чьи права нарушены, обращаться в Госслужбу по труду. Дегнера заверил, что в ведомстве сделают все, чтобы в таких ситуациях привлечь виновных к ответственности.

Он также проинформировал, что за отсутствие прививки работодатель действительно может отстранить работника, ведь это предусмотрено законодательством. В то же время люди, получившие пока только одну прививку от Covid-19 (то есть которые не прошли полный курс), смогут продолжать работать.

– Другая ситуация связана фактически с отстранением. Статья 46 Кодекса законов о труде говорит о том, что работодатель может отстранить работника, и приводится ряд оснований. Среди них есть ссылки на законодательство. И статья 12 закона о защите от инфекционных болезней говорит о том, что работодатель обязан отстранить уклоняющегося или отказывающегося от прививки работника, — объяснил Дегнера.

Он отметил, что работодатели должны заблаговременно (т.е. до 8 ноября) предупредить работников о последствиях отказа от Covid-прививки, содействовать прохождению ими вакцинации и предоставить всю информацию с сайта Минздрава по этой теме.

Дегнера добавил, что приказ об отстранении невакцинированных работников должен выдать руководитель предприятия или заведения и довести это к сведению сотрудника. И.о. главы Госслужбы по вопросам труда также советует работодателям сообщать работникам об отстранении под подпись.

Невакцинированных работников будут отстранять без сохранения заработной платы.

С 8 ноября в Украине должны обязательно вакцинироваться: работники центральных органов исполнительной власти и их подразделений; местных госадминистраций и структурных подразделений; учреждений высшего последипломного, профессионального, высшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и учреждений, независимо от формы их собственности.