Відсутність Covid-вакцинації не є підставою для звільнення працівника – Держслужба праці

Відсутність щеплення проти Covid-19 не є підставою для звільнення працівника з роботи. Такого співробітника можуть лише відсторонити.

Про це розповів сьогодні на прес-конференції виконувач обов’язків голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера.

Так, із 8 листопада набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких повинні обов’язково вакцинуватися проти коронавірусу.

Як пояснив Дегнера, навіть якщо працівник ухиляється від щеплення, роботодавець не має права його звільняти.

– Хочу розвіяти міф про те, що непроходження обов’язкового профілактичного щеплення – це підстава для звільнення. Тобто роботодавець не має права звільняти працівника, який відмовився або ухиляється від обов’язкового щеплення, – наголосив Дегнера.

Він закликав громадян, чиї права порушені, звертатися до Держслужби з питань праці. Дегнера запевнив, що у відомстві зроблять все, аби в таких ситуаціях притягнути винних до відповідальності.

Він також поінформував, що за відсутність щеплення роботодавець дійсно може відсторонити працівника, адже це передбачено законодавством. Водночас люди, які отримали поки лише одне щеплення проти Covid-19 (тобто не пройшли повний курс), зможуть продовжувати працювати.

– Інша ситуація пов’язана фактично з відстороненням. Стаття 46 Кодексу законів про працю говорить про те, що роботодавець може відсторонити працівника, і наводиться низка підстав. Серед них є посилання на законодавство. І стаття 12 закону про захист від інфекційних хвороб говорить про те, що роботодавець зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється чи відмовляється від щеплення, – пояснив Дегнера.

Він зазначив, що роботодавці повинні завчасно (тобто до 8 листопада) попередити працівників про наслідки відмови від Covid-щеплення, сприяти проходженню ними вакцинації та надати всю інформацію із сайту МОЗ з цієї теми.

Дегнера додав, що наказ про відсторонення невакцинованих працівників повинен видати керівник підприємства чи закладу та довести це до відома співробітника. В.о. голови Держслужби з питань праці також радить роботодавцям повідомляти працівників про відсторонення під підпис.

Невакцинованих працівників відсторонятимуть без збереження заробітної плати.

Із 8 листопада в Україні повинні обов’язково вакцинуватися: працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх підрозділів; місцевих держадміністрацій і їх структурних підрозділів; закладів вищої післядипломної, фахової, передвищої, професійної, дошкільної, позашкільної освіти й наукових установ, незалежно від форми їх власності.